Корпус Cougar Gemini T украшен многоцветной RGB-подсветкой

2018-08-24, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Cougar Gemini T; [53]
Представлен корпус Cougar Gemini T с многоцветной RGB-подсветкой. На основе него можно сформировать игровую настольную систему с эффектным обликом. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX. Внутри есть возможность установки двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и трех устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 227 * 535 * 527 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, один порт USB 3.1 Type-C и два разъема USB 3.0. О стоимости корпуса пока не сообщается.


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