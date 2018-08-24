Корпус Cougar Gemini T украшен многоцветной RGB-подсветкой

Представлен корпус Cougar Gemini T с многоцветной RGB-подсветкой. На основе него можно сформировать игровую настольную систему с эффектным обликом. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, CEB и E-ATX. Внутри есть возможность установки двух накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и трех устройств хранения данных типоразмера 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 227 * 535 * 527 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, один порт USB 3.1 Type-C и два разъема USB 3.0. О стоимости корпуса пока не сообщается.