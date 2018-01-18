Корпус Deepcool Earlkase RGB WH получил вентилятор с многоцветной RGB-подсветкой

Представлен корпус Deepcool Earlkase RGB WH. Аппарат Deepcool Earlkase RGB WH выполнен в белом цвете. Сообщается о установке материнских плат типоразмера ATX, Micro ATX и Mini-ITX. В тыльной части установлен 120-миллиметровый вентилятор с многоцветной RGB-подсветкой. А также можно установить два накопителя типоразмера 3,5 дюйма и до четырёх устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона и по одному порту USB 3.0 и USB 2.0. Корпус имеет габариты: 500 * 203,5 * 510,5 мм. О стоимости модели Deepcool Earlkase RGB WH пока не сообщается.