Корпус Enermax CoreIcer CI30 получил четыре вентилятора с RGB-подсветкой

Компания Enermax пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью CoreIcer CI30, которая подойдет для создания яркой игровой системы. Новинка может похвастаться двумя панелями из закалённого стекла и четырьмя 120-мм вентиляторами с многоцветной RGB-подсветкой. Заявлена совместимость с ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Корпус поддерживает установку материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 375 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором формата до 360 мм спереди, до 280 мм сверху и 120 мм сзади, процессорного кулера высотой до 157 мм, двух накопителей на 3,5/2,5 дюйма и ещё трех на 2,5-дюйма. Также отметим размеры 415:205:480 мм, посадочные места для семи карт расширения, гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.