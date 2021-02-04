Корпус Enermax Makashi II получил ARGB-подсветку

Компания Enermax пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Makashi II, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, двух 3,5 или 2,5- и ещё четырёх 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 410 мм, поддержкой жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 360 мм и процессорного охладителя высотой до 160 мм. Также отметим две фронтальные полосы адресуемой ARGB-подсветки, боковую панель из закалённого стекла, габариты 450:213:495 мм, один порт USB 3.0 и два USB 2.0, а также стандартные аудиоразъемы.