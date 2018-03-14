Корпус FSP CMT330 получил два отсека типоразмера 5,25 дюйма

Компания FSP представила компьютерный корпус CMT 330, который ориентирован на игровой ПК. Данный mid-tower корпус выделяется наличием двух отсеков типоразмера 5,25 дюйма. Также в корпусе можно разместить плату типоразмера до ATX (шириной до 297 мм), до восьми карт расширения, два накопителя типоразмера 3,5 дюйма и четыре накопителя типоразмера 2,5 дюйма. Максимально допустимая длина карт расширения равна 423 мм, высота процессорной системы охлаждения – 163 мм. Изначально в корпусе предусмотрено три 120-мм вентилятора, к которым можно добавить еще четыре вентилятора. Также корпус допускает установку двух радиаторов СВО длиной до 360 мм. Размеры изделия равны 495:215:510 мм. Цена FSP CMT330 составляет 80 долларов.