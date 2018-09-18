Корпус Fractal Design Define R6 получил разъем USB-С

Шведская компания Fractal Design представила новую версию компьютерного корпуса Define R6, которая может похвастаться портом USB-С, боковыми панелями из закаленного стекла и комплектами креплений для накопителей. Внутри можно разместить до шести 3,5 и 2,5 дюймовых приводов, два 2,5-дюймовых накопителя, девять вентиляторов (в комплекте поставляет три 140-мм Fractal Design Dynamic X2 GP-14), СЖО с радиаторами размером до 420 мм. Также отметим закаленное стекло и сплошную стальную звукоизолирующую заглушку. Цена Define R6 USB-C со стеклянными панелями составит 190 долларов, а без стекла – 166 долларов.