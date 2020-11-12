Корпус Fractal Meshify 2 XL поддерживает платы SSI-EEB

Компания Fractal пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Meshify 2 XL, которая может похвастаться поддержкой крупных материнских плат вплоть до SSI-EEB. Новинка характеризуется шасси с шестью универсальными посадочными местами для 2,5- и 3,5-дюймовых накопителей и еще двух 2,5- дюймовых устройств хранения данных (можно увеличить до 18 мест), девятью слотами для горизонтальной установки графического адаптера и тремя для вертикальной (максимальная длина от 359 мм до 549 мм), двумя комплектными кулерами Dynamic X2 GP-14 спереди и одним таким же сзади, возможностью установить до одиннадцати 120-мм или до девяти 140-мм кулеров, процессорный кулер высотой до 185 мм и блок питания длиной до 250 мм. Также отметим размеры 600:240:566 мм, массу в 14,1 кг, один интерфейс USB 3.1 Gen2 Type-C, два USB 3.0, аудиогнезда и две версии с боковой панелью из светлого или темного тонированного стекла.