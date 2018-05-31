Корпус GameMax Ares наделен многоцветной RGB-подсветкой

Представлен корпус GameMax Ares с многоцветной RGB-подсветкой и многогранной структурой. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. Внутри можно разместить до двух устройств хранения данных в форм-факторе 3,5 дюйма и один 2,5-дюймовый накопитель, а также возможна установка дискретного графического ускорителя длиной до 340 мм. Габариты устройства составляют: 368 * 365 * 173 мм. Предусмотрены два порта USB 2.0, гнёзда для наушников и микрофона. О стоимости корпуса пока не сообщается.