Корпус IN WIN 309 Gaming Edition предлагает встроенные игры на передней панели

IN WIN представила корпус 309 Gaming Edition с встроенными играми MAGI JUMP, RACING и BLOX.

Внутри передней панели имеется до 144 светодиодов, которые могут полностью отображать встроенный игровой экран и различные световые режимы. Играть в игры можно с помощью джойстика. Боковая панель выполнена из закаленного стекла.

Корпус поддерживает материнские платы E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX форм-фактора. Модель обеспечивает установку видеокарты длиной до 350 мм и кулер высотой 160 мм. Панель ввода включает разъемы USB 3.1 Gen 2 Type-C, два порта USB 3.0, аудиоразъёмы.

Корпус может вместить до 7 вентиляторов. Кроме того, новинка совместима для установки радиаторов систем водяного охлаждения до 360 мм. Стоит отметить, что 309 Gaming Edition будет поставляться с четырьмя предустановленными вентиляторами Saturn ASN120.

Комментарии и отзывы IN WIN 309 Gaming Edition
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