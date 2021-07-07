Корпус InWin 309 Gaming Edition получил встроенные игры

Компания InWin пополнила ассортимент ПК-корпусов необычной моделью 309 Gaming Edition, которая получила переднюю панель с 144 светодиодами. На панели можно создавать разные композиции и даже играть в простые игры, вроде тетриса.

Новинка формата Mid-Tower характеризуется поддержкой системных плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, до семи 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с двумя 360-мм радиаторами, двух 2,5/3,5 и еще двух 2,5-накопителей, видеокартой длиной до 350 мм, процессорного охладителя высотой до 160 мм, четырьмя комплектными кулерами Saturn ASN120, встроенными играми MAGI JUMP, RACING и BLOX, джойстиками, микрофоном для световых эффектов, динамической подсветкой фронтальной панели, габаритами 553:238:500 мм, боковой стенкой из закаленного стекла, интерфейсом USB 3.1 Gen2 Type-C и двумя разъемами USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы InWin 309 Gaming Edition
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