Корпус Lian Li O11 Air Mini оценен в $110

Компания Lian Li представила компьютерный корпус O11 Air Mini, который подойдет для создания компактной игровой системы. Новинка характеризуется слотами для семи карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 362 мм, двух 120/140 мм вентиляторов спереди, одного 120-мм кулера сзади и сбоку, трех 120-мм или двух 140 мм вверху и двух 120/140 мм снизу, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм, процессорного охладителя высотой до 167 мм, двух 3,5- и ещё двух 3,5/2,5-дюймовых накопителей. Также отметим перфорированную фронтальную панель для лучшего отвода тепла, боковую панель из 4-мм закаленного стекла, а также белую и черную расцветки. Цена корпуса составляет 110 долларов.