Корпус MasterBox MB530P выглядит интересно

Официально представлен интересный корпус от компании Cooler Master под названием MasterBox MB530P. Это крутой вариант для тех, кто давно хотел себе стильный корпус со стеклянными вставками, но не мог выбрать какую-то определенную модель. Сюда поставили стеклянную панель и на фронтальную сторону, но она справа и слева установлена на решетки для забора воздуха, так что фронтальные вентиляторы получают достаточно воздуха для охлаждения начинки компьютера. Внутри имеется предостаточно пространства для работы с комплектующими, плюс есть декоративный кожух, который закроет тучу проводов и блок питания от взора пользователя. Думаю, за свои деньги это будет наиболее интересный вариант из всего, что только можно найти на рынке. Осталось только придумать, какие внутрь поставить комплектующие и как организовать подсветку.