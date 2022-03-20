Корпус Model 8 Cowboy получил отделку из кожи

Китайская компания Geometric Future пополнила ассортимент корпусов необычной моделью Model 8 Cowboy, который имеет сразу несколько отличительных черт. Во-первых, отметим натуральную кожу в отделке фронтальной панели и на боковых стенках. Во-вторых, полностью закрытую фронтальную часть. В-третьих, отметим повёрнутую на 90 градусов площадку для установки видеокарты и выведенные вверх разъемы системный платы.

Корпус также характеризуется габаритами 500:230:500 мм, поддержкой материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 400 мм, процессорных охладителей высотой до 170 мм, шести 3,5- или 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 420 мм. Цена Model 8 Cowboy составляет 140 долларов.