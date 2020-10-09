Корпус Phanteks Eclipse P360A получил металлическую сетку

Компания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Eclipse P360A, главной особенностью которой стала передняя панель из мелкоячеистой сетки с диаметром отверстий 1 мм. Новинка характеризуется габаритами 200:465:455 мм, поддержкой системных плат типоразмера mini-ITX, microATX, ATX или E-ATX шириной до 280 мм, видеокарт длиной до 400 мм, блока питания длиной до 250 мм, процессорного кулера высотой до 160 мм, двух 3,5 или 2,5 дюйма и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения с радиаторами длиной до 280 мм и до пяти 120-140 мм вентиляторов. Также отметим боковую панель из закаленного стекла, возможность вертикального или горизонтального расположения видеокарты, два комплектных 120-мм вентилятора с подсветкой D-RGB и подсветку боковой стенки. Цена корпуса составляет 70 долларов.