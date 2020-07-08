Корпус Phanteks Eclipse P500A DRGB вмещает 13 накопителей

Компания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Eclipse P500A DRGB, которая выйдет в чёрной и белой расцветках. Новинка характеризуется габаритами 510:505:240 мм, слотами расширения по схеме 7+3, допускающей вертикальное размещение видеокарты длиной до 435 мм, поддержкой системных плат типоразмера ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и E-ATX, десяти 3,5/2,5- и еще трех 2,5-дюймовых накопителей, блока питания длиной до 250 мм, процессорного кулера высотой до 190 мм, до семи 120-мм или до шести 140-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 420 мм.

Также отметим наличие трех 140-мм вентиляторов D-RGB с адресуемой многоцветной подсветкой, боковой панели из закалённого стекла, двух портов USB 3.0, симметричного разъёма USB Type-C и стандартного аудиогнезда. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.