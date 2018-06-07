Корпус Phanteks Evolv X рассчитан на две системы

Компания Phanteks пополнила ассортимент компьютерным корпусов моделью Evolv X, которая позволяет разместить внутри две системы. Пользователь сможет установить одну системную плату типоразмера E-ATX и еще одну Mini-ITX, до десяти 3,5-дюймовых накопителей и до девяти HDD или SSD типоразмера 2,5 дюйм, до семи 140-мм вентиляторов или водяную систему охлаждения. В качестве блока питания сам производитель рекомендует модель Revolt X, созданную специально для таких конфигураций. Также отметим 3-мм стенки из алюминия, настраиваемую подсветку, одним портом USB 3.1 Type-C, двумя USB 3.1 Type-A, стандартными разъемами для подключения наушников и микрофона.