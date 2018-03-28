Корпус Raidmax Zeta получил боковую панель из закалённого стекла

Компания Raidmax представила компьютерный корпус Zeta, который должен появиться в продаже уже в ближайшее время. Новинка имеет привычный черной окрас, однако эта аскетичность в выборе цвета разбавляется фронтальной сетчатой панелью и боковой стенкой из закалённого стекла. Размеры корпуса равны 218:466:475 мм. Внутри предусмотрено семь посадочных мест для карт расширения, место для материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарты длиной до 390 мм, двух 3,5-дюймовых и двух 2,5 дюймовых накопителей, радиаторов жидкостной системы охлаждения (типоразмеры 280 и 360 мм), а также процессорного кулера с высотой до 165 мм. На панели с разъёмами расположено два порта USB 3.0, а также гнёзда для наушников и микрофона.