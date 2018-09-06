Компьютерный корпус Silent Base 601 доступен в двух версиях

2018-09-06, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Silent Base 601 ; [103]
Состоялся анонс нового компьютерного корпуса be quiet! Silent Base 601 в двух версиях. Аппарат можно приобрести с глухой боковой стеной и из закаленного затемненного стекла. Корпус в черном цвете поддерживает платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX и позволяет применять видеокарты длиной до 449 мм. Внутри можно разместить до семи 3,5-дюймовых накопителей или до 14 устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 532 * 240 * 481 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 и один порт USB 2.0.


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