Корпус SilverStone FARA H1 M поддерживает материнские платы Micro-ATX, Mini-DTX и Mini-ITX

SilverStone представила Micro-ATX корпус FARA H1 M. Корпус получил сетчатую переднюю панель для обеспечения лучшего воздушного потока.

Корпус FARA H1 M поддерживает воздушные кулеры высотой до 160 мм, видеокарту длиной до 320 мм, материнские платы Micro-ATX, Mini-DTX и Mini-ITX форм-фактора. Стальной корпус с элементами пластика, боковая панель выполнена из закаленного стекла.

FARA H1 M имеет два слота для накопителей, в комплекте также есть два дополнительных 2,5 дюймовых крепления. Кейс поддерживает радиаторы до 240 мм. Всего в корпусе можно установить 5 вентиляторов.

Передняя панель ввода предлагает порт USB 3.0, два порта USB 2.0 и аудиоразъем.

Цена корпуса SilverStone FARA H1 M неизвестна.