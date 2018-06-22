Корпус SilverStone Lucid LD01 с трех сторон прикрыт закаленным стеклом

Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью Lucid LD01, три стенки которой прикрыты закаленным стеклом. Новинка предусматривает установку системных плат формата Micro-ATX, Mini-DTX и Mini-ITX, трёх устройств хранения данных на 3,5/2,5 дюйма и ещё двух 2,5-дюймовых накопителя, видеокарты длиной до 370 мм, блока питания длиной до 220 мм, процессорного кулера высотой до 168 мм, пяти вентиляторов (два 120/140 мм спереди, два 120/140 мм сверху и один 120 мм сзади) и жидкостную систему охлаждения с радиаторами формата 120/140/240/280 мм. Также отметим пять слотов расширения, гнёзда для наушников и микрофона, два порта USB 3.0 Type-A и один порт USB 3.0 Gen1 Type-C. Размеры корпуса равны 218:390:431 мм, а вес – 7,45 кг.