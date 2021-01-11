Корпус Thermaltake Divider 300TG оценен в $80

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Divider 300TG, которая может похвастаться возможностью вертикального расположения видеокарты длиной до 390 мм. Новинка характеризуется съёмным вращающийся на 90 градусов набором слотов расширения, поддержкой блока питания длиной до 180 мм (до 220 мм если убрать клетку), двух 3,5-дюймовых и пяти 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим боковую панель, которая наполовину состоит из 3-мм закалённого стекла, габариты 220:475:461 мм и ARGB-версию с тремя RGB-вентилятора со скоростью выдува до 1000 об/мин, стандартные аудиогнезда, два порта USB 3.0 и один USB Type-C. Стандартная модель Divider 300TG без кулеров с подсветкой в чёрном расцветке обойдется в 80 долларов, в белом – 85 долларов, а с тремя ARGB-вентиляторами – 115 долларов.