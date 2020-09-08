Корпус Thermaltake H350 TG RGB получил RGB-подсветку

Компания Thermaltake пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью H350 TG RGB, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX или ATX, двух 3,5/2,5- и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 300 мм, процессорного кулера высотой до 150 мм, до шести 120-мм и двух 200-мм вентиляторов, а также жидкостной системы охлаждения с радиаторами до 360 мм. Также отметим многоцветную подсветку на передней панели, стеклянную боковую панель, размеры 442:210:480 мм, массу 6,3 кг, один порт USB 3.0, два USB 2.0 и гнёзда для наушников и микрофона.

Комментарии и отзывы Thermaltake H350 TG RGB
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