Корпус Thermaltake Level 20 XT предназначен для геймеров и энтузиастов

Компания Thermaltake показала компьютерный корпус Level 20 XT для геймеров и энтузиастов. Сообщается о применении материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX. Для 3,5-дюймовых жестких дисков предусмотрено максимум семь посадочных мест, а для 2,5-дюймовых накопителей — максимум восемь. Конструкция занимает 623 мм в длину, 394 мм в ширину, 515 мм в высоту и весит 20,4 кг. Предусмотрены USB 3.0 и USB 2.0 (по два порта) и аудиоразъем для микрофона. Стоимость новинки составит около 200 долларов.