Корпус X2 Abkoncore Ramesses 850 Sync получил четыре вентилятора

Компания X2 Products представила ПК-корпус Abkoncore Ramesses 850 Sync, который выполнен в классическом стиле. Новинка характеризуется боковыми панелями из закалённого стекла, четырьмя комплектными вентиляторами с многоцветной подсветкой (два 200-мм кулера спереди и два 120-мм кулера сзади), семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера ATX, двух 3,5- и четырех 2,5-дюймовых накопителей, жидкостной системы охлаждения и дополнительных кулеров, а также наличием гнёзд для наушников и микрофона, двумя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0. Размеры корпуса 548:500:260 мм, а масса – 12,47 кг. Цена корпуса составит 110 евро.