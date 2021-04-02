Корпус Xigmatek Aquarius S выполнен из стекла и стали

Компания Xigmatek представила ПК-корпус Aquarius S, который ориентирован на создание игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5-и трех 2,5-дюймовых накопителей, до пяти 120-мм кулеров, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 280 мм, процессорного охладителя высотой до 160 мм и блока питания длиной до 200 мм. Также отметим габариты 430:349:285 мм, переднюю и боковую панели из закаленного стекла, аудиогнезда, два интерфейса USB 2.0 и один USB 3.0. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Xigmatek Aquarius S
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