Корпус Xigmatek Scorpio позволит сформировать игровую систему на основе материнской платы Micro-ATX

Представлен компьютерный корпус Xigmatek Scorpio, который позволит сформировать игровую систему. Фронтальная панель изготовлена из закаленного стекла. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX. Внутри можно расположить до четырех карт расширения, двух накопителей в форм-факторе 3,5, 2,5 дюйма и двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма. Габариты устройства составляют: 362 * 198 * 420 мм. Предусмотрены гнезда для наушников и микрофона, порты USB 3.0 и USB 2.0. О стоимости аппарата пока не сообщается.