Корпус Xigmatek Vortex получил RGB-подсветку

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Vortex, который подойдет для создания стильной игровой системы. Новинка характеризуется линией RGB-подсветки, боковой панелью из закаленного стекла, размерами 438:380:195 мм, местом для семи карт расширения, поддержкой материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, видеокарт длиной до 290 мм, одного 3,5- и одного 2,5-дюймового накопителя, процессорного охладителя высотой до 160 мм, блока питания длиной до 180 мм, двух фронтальных 120-мм вентиляторов, двух верхних 120-мм кулеров и одного 120-мм заднего вентилятора, а также жидкостной системы охлаждения со 120-мм радиатором. Также отметим наличие стандартных аудиоразъемов, двух портов USB 3.0 и одного USB 2.0.