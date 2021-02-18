Корпус Zalman Z9 Iceberg получил две расцветки

Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью Z9 Iceberg, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 7+3, поддержкой системных плат E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 390 мм, трех 3,5- или пяти 2,5-дюймовых накопителей, до семи 140-мм вентиляторов, процессорного охладителя высотой до 185 мм и жидкостной системы охлаждения диаметром до 360 мм. Также отметим чёрную и белую расцветки, левую панель из 4-мм закаленного стекла, боковые сетчатые вставки, два разъёма USB 3.0 и USB 2.0, порт USB 3.1 Gen2 Type-C и два комплектных 140-мм вентилятора. Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.