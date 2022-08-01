Корпус be quiet! Pure Base 500 FX получил четыре вентилятора

Компания be quiet! пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Pure Base 500 FX, которая предназначена для построения мощной игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, двух 3,5- и четырёх 2,5-дюймовых накопителей, видеокарт длиной до 369 мм, процессорного охладителя высотой до 190 мм, блока питания длиной до 258 мм и жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм. Также отметим сетчатую переднюю панель с двумя полосами многоцветной адресуемой ARGB-подсветки, левую панель из закаленного стекла, четыре комплектных ARGB-вентилятора Light Wings PWM (три на 120 мм и один на 140 мм), разъемы USB 3.2 Gen. 1 и USB 3.2 Gen. 2 Type-C, аудиогнёзда и размеры 450:232:463 мм. Цена корпуса составляет 150 евро.

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