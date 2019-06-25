Kospet GPS Sport с защитой от воды

Среди возможностей часов заявлен спортивный GPS-режим, который отслеживает физические активности владельца в течение дня и предоставляет аналитические отчеты для улучшения спортивных достижений, основываясь на показателях пульса, давления крови и частоте сокращений сердечной мышцы. Часы также способны фиксировать жизненные показатели хозяина во время сна, давая рекомендации на основе продолжительности и качества сна.Металлический корпус толщиной 11 мм и весом всего 50 граммов не доставляет дискомфорта при использовании. Сдержанный дизайн позволяет носить часы как с деловым костюмом, так и во время прогулок и занятий спортом. Наличие нескольких вариантов цвета корпуса, циферблата и ремешка дает возможность пользователю подобрать дизайн под свой стиль.Спортивные смарт-часы Kospet GPS Sport оснащены круглым 1,3-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 240х240 пикселей. Встроенного аккумулятора ёмкостью 180 мАч хватает на 7 дней активного использования. Защита по стандарту IP67 гарантирует возможность переживать погружение в пресную воду на глубину до 1 метра на протяжении 30 минут.Стоимость новинки составит 39 долларов.