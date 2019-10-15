Kospet Prime - умные часы с двумя камерами и неделей автономной работы

Рынок умных часов постоянно расширяется, появляется все больше моделей, и все больше и больше функций. Умные часы Kospet Prime могут похвастаться батареей на 1260 mAh, что на 40% больше, чем в аналогичных часах. Это гарантирует 3 день работы со всеми включенными датчиками или неделю автономной работы с основными функциями. Kospet Prime весят 266 г и имеют защиту от пыли и влаги IP67.

Часы получили IPS-дисплей диагональю 1,6 дюйма разрешением 400х400 пикселей, процессором МТ6739, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб хранилища. Руководит работой устройства Android 7.1.1. Kospet Prime даже оснащены двумя камерами: 8 Мп находится на боковой грани, а на лицевой стороне установили объектив на 2 Мп с поддержкой функции Face Unlock с заявленной скоростью разблокировки 0,1 с. Можно также совершать видеозвонки через камеры: функция, которая вместе с идентификатором лица для разблокировки представляет собой абсолютную новинку.

Также есть датчик сердечного ритма, GPS, Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi, Nano SIM-карты и девяти различных спортивных режимов, включая езду на велосипеде, футбол и занятия в тренажерном зале. Новинка доступна по ориентировочной цене $149,99.