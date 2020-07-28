Kospet Prime 2 готовы к релизу

В последнее время все чаще стали выпускать интересные умные часы, которые обладают целым спектром преимуществ. К примеру, некоторые устройства умеют выводить уведомления на дисплей, некоторые отлично проверяют активность пользователя, а другие делают упор на дополнительные бонусы вроде считывания пульса. У часов Kospet Prime 2, которые были сегодня анонсированы, все это уже имеется, так что пользователь получает достаточно привлекательный набор бонусов и возможностей для того, чтобы получит от умного устройства все необходимое. Другое дело, что не всем захочется приобретать часы от малоизвестного бренда, что тоже достаточно важно на самом деле, ведь иногда хочется получить гаджет от Apple или хотя бы Samsung того же уровня.

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