Кожаная версия Huawei P20 Pro появилась в продаже

2018-09-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P20 Pro; [205]
Компания Huawei выпустила в продажу новые версии смартфонов Huawei P20 и P20 Pro, показанные на недавно завершившейся выставке IFA 2018. Речь идет о двух новых градиентных расцветках (Pearl White и Morpho Aurora) и варианте с кожаной отделкой чёрного или светло-коричневого цвета. По словам производителя, в отделке использовалась настоящая итальянская телячья кожа. Версии Pearl White и Morpho Aurora для Huawei P20 4+128 ГБ оценены в 649 евро, P20 Pro с 6+128 ГБ – 899 евро. Вариант Huawei P20 Pro с кожаной отделкой на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти стоит 999 евро.

Напомним, что Huawei P20 Pro оснастили 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2240:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой Leica на 40 Мп+8 Мп+20 Мп с апертурой от f/1.6 до f/2.4, фронтальной камерой на 24 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperCharge, сканером отпечатка пальцев в домашней кнопке, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Работает смартфон под управлением EMUI 8.1 на базе Android 8.1 Oreo.


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