Красивая новинка UMIDIGI Uwatch2

Мониторинг физической активности производится в одном из семи различных режимов в зависимости от выбранного вида спорта. Поддерживается функция круглосуточного отслеживания частоты пульса и качества сна. Два сменных ремешка (металлический и силиконовый) входят в комплект и обеспечивают комфортное ношение часов в разных условиях использования.UMIDIGI Uwatch 2 оснащены полностью сенсорным 1,3-дюймовым 2,5D-дисплеем с разрешением 240x240 точек. Корпус смарт-часов выполнен из алюминиевого сплава и защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP67. Встроенный аккумулятор устройства, по заявлению производителя, обеспечивает до 10 дней автономной работы при умеренном использовании и до 25 дней в режиме ожидания.Стоимость новинки составит 32 доллара.