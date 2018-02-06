Красный OnePlus 5T выпустят в Европе и США

Компания OnePlus объявила о международном релизе красной версии флагманского смартфона OnePlus 5T, который ранее был доступен только в Индии и Китае. Купить OnePlus 5T Lava Red с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно будет уже на этой неделе по старой цене 559 долларов или 599 евро.

Напомним, что OnePlus 5T оснастили алюминиевым корпусом со сканером отпечатков пальцев на задней панели, 6,01-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной тыльной камерой 20+16 Мп на основе сенсоров Sony IMX398 и IMX376K, 16-Мп фронталкой на базе Sony IMX371, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, портом USB 2.0 Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом и аккумулятором на 3300 мАч.