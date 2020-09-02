Крошечный ПК Chuwi LarkBox появился в продаже

Компания Chuwi выпустила в розничную продажу очень компактный ПК Chuwi LarkBox, который оценен в 240 долларов. Напомним, что новинка характеризуется возможностью декодировать видео разрешением 4K, размерами 61:61:43 мм, массой 127 граммов, 4-ядерным процессором Intel Celeron N4100, встроенной графикой UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем вместимостью 128 ГБ SSD, поддержкой SSD на 256 ГБ, активной системой охлаждения, энергопотреблением в режиме ожидания 5 Вт, двумя полноразмерными разъемами USB-A, USB-C, интерфейсом HDMI, 3,5 мм разъемом для наушников и модулем для беспроводной связи Bluetooth 5.0.

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