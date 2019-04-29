Квадратную камеру iPhone XI показали подробно

Несколько дней назад в сети появились первые качественные рендеры смартфонов iPhone XI и iPhone XI Max, опубликованные авторитетными инсайдерами. Сегодня в сети появилось изображение, на котором можно подробно рассмотреть необычную «квадратную» камеру новых iPhone, объединяющую три модуля. Судя по рендеру, блок камеры будет немного выступать из корпуса.

Официальный анонс новых смартфонов Apple ожидается традиционно в сентябре. Напомним, что аналитики дают не самые оптимистичные прогнозы по продажам новых iPhone. Что до актуальных моделей, то, например, в Европе iPhone XR продается лучше, чем iPhone XS и XS Max вместе взятые.