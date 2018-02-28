LEAGOO S9 показали на фото

Как и ожидалось, компании со всего мира начали копировать основную фишку iPhone X - монобровь. Сначала ASUS показала свой флагман с выемкой сверху, на которой камеру разместили, теперь вот LEAGOO S9 показали, который точно копирует яблочный флагман и даже не понятно, как производителя еще не засудили за плагиат. Видимо, это не настолько очевидный момент, чтобы идти в суд и как-то пытаться сражаться за справедливость. Стоит так же отметить, что выглядит смартфон достаточно привлекательно и если у него будет адекватная стоимость, то можно спокойно пользоваться, получать удовольствие и не смотреть на то, что говорят окружающие журналисты про копирование и так далее. Кого это волнует, если за небольшую сумму денег вы можете получить крутое устройство? Ждите, скоро будет обзор.