LG 11TC50Q Chromebook получил защиту от воды

Компания LG пополнила ассортимент хромбуков моделью LG 11TC50Q Chromebook, главной особенностью которой стал защищенный от воды и пыли корпус. Новинка также характеризуется вращающимся на 360 градусов сенсорным 11,6-дюймовым экраном с поддержкой стилуса, основную и фронтальную камеру, встроенный микрофон, массой 1,44 кг, четырехъядерным процессором Intel Celeron N500 с тактовой частотой до 2.7 ГГц и графическим адаптером Intel UHD Graphics, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, интерфейсами USB-A и USB-C, а также аккумулятором ёмкостью 47 Втч. Цена ноутбука составляет 560 долларов.