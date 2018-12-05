LG 32UL750-W стоит адекватных денег

В последнее время на рынке появилось очень много мониторов с разрешением 4К, которые даже по деньгам более-менее доступны. То есть, вы можете купить себе недорогой компьютер или ноутбук и смотреть на мониторе в высоком разрешении фильмы или сериалы. Конечно, в этом случае смотреть контент из интернета в низком качестве уже не получится, тут нужно загружать контент в 4К. Ярким примером доступного монитора является модель LG 32UL750-W, которая порадует вас 32 дюймами диагонали при очень плотной картинке. Стоимость монитора пока что не раскрывается, но можно быть уверенным, что это доступный продукт, так как здесь нет никаких дополнительных технологий или невероятного дизайна. Просто монитор с тонкими рамками и хорошим изображением. Для обычного пользователя — идеально.