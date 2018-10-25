LG 32UL950-W идеален для всего

Компания LG давно славится своими крутыми мониторами и пользуется необычайным спросом на свою продукцию. Теперь вот производитель выпустил в свет новую модель LG 32UL950-W, которую уже многие называют идеальным решением как для дома, так и для работы. Диагональ составляет 32 дюйма, это понятно из названия, разрешение составляет честные 4К. Этого уже хватит, чтобы вы пользовались монитором с огромным удовольствием и наслаждались красивой четкой картинкой. Помимо этого, монитор обзавелся качественной IPS матрицей, которая стоит дешевле VA. Вероятно, монитор будет не совсем доступным, но и на премиум-сегмент он тоже не тянет. Будем ждать официальную стоимость для российского рынка и тогда можно будет поговорить более детально о возможностях продукта.