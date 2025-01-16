LG Display показала OLED-дисплей нового поколения

Сегодня компания LG Display официально раскрыла все подробности о своей новой технологии OLED-дисплея с четырехслойной структурой Tandem — в пресс-релизе компания заявила, что её новая панель на 33% ярче, чем предыдущее поколение, и оптимизирован для эпохи ИИ-телевизоров. По заявлениям представителей компании, это первый в отрасли OLED-дисплей, который достигает максимальной яркости в 4000 нит. И несмотря на лёгкий скепсис относительно упоминания ИИ, нельзя не признать, что панель действительно впечатляющая. По словам LG Display, технология Primary RGB Tandem использует независимые слои RGB-элементов для генерации света. Ранее в OLED-панелях использовалась трёхслойная структура — два слоя синих элементов (излучающих коротковолновую энергию) и один объединённый слой красных, зелёных и жёлтых элементов.

В новой четвёртой версии OLED-панели источник реализован в четыре слоя — это достигается добавлением ещё одного слоя синих элементов, а также созданием независимых слоёв для красных и зеленых элементов дисплея. Такое разделение позволяет увеличить количество света, производимого каждым слоем, что значительно повышает максимальную яркость по сравнению с предыдущими поколениями. С внедрением новой технологии LG Display поднимает стандарты яркости и качества изображения, делая свои панели ещё более конкурентоспособными, но такие панели явно стоят дорого, а значит, телевизоры тоже будут менее доступными в ближайшем будущем.