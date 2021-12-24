LG Display представит на выставке CES 2022 наклонный изогнутый OLED-телевизор

LG Display представит на выставке CES 2022 наклонный изогнутый 55-дюймовый OLED-телевизор, прикрепленный к наклонной части кресла. Как и большинство идей LG Display, «Медиа-кресло» - это концепция, а не продукт - по крайней мере, на данный момент. LG Display сообщает, что на самом деле они работают с неназванной корейской компанией по производству массажных кресел, чтобы когда-нибудь вывести их на массовый рынок.

Но пока нет встроенных роботизированных массажеров, в концепции действительно присутствует сильная вибрация - динамики в кресле создают сильную вибрацию, благодаря технологии Cinematic Sound OLED (CSO) LG Display.

Что касается телевизора, это 55-дюймовая OLED-панель с изгибом 1500R, которая обеспечивает идеальное фокусное расстояние от человека, чтобы он мог получить оптимальные впечатления от просмотра. Он также может переключаться между портретным и ландшафтным режимами, для этого нужно нажать кнопку на сенсорной панели управления на правом подлокотнике.
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