LG Display представит на выставке CES 2022 наклонный изогнутый OLED-телевизор

Но пока нет встроенных роботизированных массажеров, в концепции действительно присутствует сильная вибрация - динамики в кресле создают сильную вибрацию, благодаря технологии Cinematic Sound OLED (CSO) LG Display.
Что касается телевизора, это 55-дюймовая OLED-панель с изгибом 1500R, которая обеспечивает идеальное фокусное расстояние от человека, чтобы он мог получить оптимальные впечатления от просмотра. Он также может переключаться между портретным и ландшафтным режимами, для этого нужно нажать кнопку на сенсорной панели управления на правом подлокотнике.