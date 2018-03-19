LG Folder стоит адекватных денег

Пока другие компании говорят о выпуске смартфонов в форм-факторе раскладушек, в компании LG понимают как привлечь потребителя. Там придумали очень крутую штуку — доступный смартфон LG Folder (LM-Y110), который имеет все преимущества раскладушки, при этом выглядит достаточно привлекательно и стоит адекватных денег. Это может и не лучший смартфон для геймеров или тех, кто хочет работать с приложениями по редактированию фотографий, но для обычных пользователей очень даже крутое решение. Можно спокойно звонить и общаться, смотреть интернет и слушать музыку, удобно пользоваться девайсом и не отдавать за это больших денег. Для меня это шикарный вариант, например как второй телефон исключительно для звонков, который будет жить долго и не потеряет заряд батареи буквально за пять часов.