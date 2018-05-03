LG G7 ThinQ официально анонсировали

Официально представлен новый мобильный телефон LG G7 ThinQ, который действительно получился очень интересным. Во всяком случае, если вы давно хотели себе крутой флагман, но не было желания покупать яблочный смартфон или Samsung, например, то теперь у вас есть крутая возможность приобрести девайс с действительно крутым набором преимуществ. Здесь вам и дисплея яркий сочный, и громадное разрешение дисплея, и камера хорошая, начинка, естественно, тоже довольно производительная и проблем с играми или программами. Это крутой девайс и он точно сможет конкурировать с потенциальными конкурентами по рынку. Осталось только решить, какой именно цвет вам подходит и тогда можно отправляться в ближайший магазин. Думаю, компания LG очень сильно постаралась, чтобы этот гаджет оказался столь привлекательным.