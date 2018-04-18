LG G7 ThinQ показали на фото

В сети появились официальные характеристики смартфона LG G7 ThinQ и даже фотография новинки. Мы уверены, что это настоящее изображение, так как пользователь, который слил информацию, является весьма успешным в своем деле инсайдером. Фотография смартфона появилась в сети достаточно неожиданно — обычно в сети ходят какие-то слухи, появляются плохие фотографии гаджета, а только потом уже показывают столь качественный рендер. С LG G7 ThinQ все получилось иначе, так как производитель сразу показал пресс-фотографию новинки. Думаю, что официальный анонс состоится совсем скоро и мы сможем посмотреть на характеристики смартфона и его детальное описание дизайна совсем скоро. Пока что можно оценить девайс с бровью на лицевой панелью — производитель тоже решит от данного решения не отказываться.