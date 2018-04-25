LG G7 ThinQ получит самый яркий экран среди смартфонов

Компания LG Electronics поделилась подробностями о флагманском смартфоне LG G7 ThinQ, который еще не был представлен официально. По словам производителя, аппарат получит самый яркий дисплей на рынке. Экран Super Bright Display диагональю 6,1 дюйма сможет похвастаться яркостью 1000 кд/м2, в то время как среднее значение среди смартфонов равно 500-600 кд/м2. Любопытно, что дисплей LG G7 ThinQ будет потреблять на 30% меньше энергии, чем его предшественник в LG G6. Также была подтверждена возможность скрыть вырез в верхней части экрана, превратив его в информационный экран (New Second Screen).

По предварительным данным, смартфон получит экран с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и вырезом экрана в стиле iPhone X, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 8- Мп фронтальную камеру, двойную основну камеру 16+16 Мп, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 3000 мАч. Старшая версия будет отличаться 6 и 128 ГБ памяти. Официальный анонс запланирован на 2 мая.