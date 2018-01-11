LG G7 на Snapdragon 845 не представят на MWC 2018

Не так давно в сети появилась информация о том, что флагманскую серию смартфонов LG G ждет ребрендинг и следующий флагман не будет называться LG G7. Так или иначе, но официальный анонс флагмана ожидался в конце февраля на выставке MWC 2018, однако сегодня издание ETNews опровергло эту информацию. Сообщается, что корейский производитель согласовал планы с местными сотовыми операторами для релиза G7 в конце апреля, а его официальный дебют состоится в середине марта. Также источник прочит смартфону OLED-дисплей, процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, защищенный от влаги и пыли по стандартам IP68 корпус, поддержку беспроводной зарядки и две двойные камеры.