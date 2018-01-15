LG G7 на первых снимках

До релиза смартфона LG G7 осталось не так много времени и в сеть уже попали первые изображения данного гаджета. Конечно, пока говорить о надежности слитых в сеть фотографий нет смысла, это совершенно не тот слух, который позволяет нам верить в надежность информации, но, в принципе, продукт действительно может выглядеть таким образом. Сами подумайте - компания немного отстала от конкурентов по рынку, ей нужно срочно наверстать упущенное с новым дизайном. Так что, если производитель хочет привлечь аудиторию, ему действительно нужно смотреть в сторону безрамочного дизайна и какого-то крутого корпуса. Сегодня пользователи уже не удивляются просто красивому смартфону, им нужно получить более продвинутую штуку, которая может еще и окружающих удивлять. И, в этом плане слитая фотография мне очень даже понравилось.