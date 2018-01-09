LG G7 перенесли на март

Появилась весьма печальная информация о релизе мобильного телефона LG G7 - есть данные о том, что его не покажут на CES 2018, и на MWC 2018 его так же не будет - производитель решил устроить отдельное мероприятие и показать смартфон в марте этого года, точная дата - 20 марта. Конечно же, это может быть не совсем точная дата, так как инсайдеры часто промахиваются в этом плане, но сам факт того, что гаджет не покажут на этих выставках - большой провал. Пока конкуренты будут собирать продажи после крупных выставок и ставить рекорды по продажам, компания LG будет ждать марта и только тогда покажет свое решение. Правда, на тот момент компании вроде Samsung завоюют рынок и никто даже не посмотрит на красавчика LG G7. Немного странно, что производитель этого не понимает. Когда-то и HTC выпускала смартфоны таким образом.